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Росіяни обстріляли сільськогосподарську базу на Харківщині

Росіяни обстріляли сільськогосподарську базу на Харківщині

28 липня близько 5:40 окупанти завдали удару по селу Богуславка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено сільскогосподарську базу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

22:30 Чугуївський р-н, Малинівська ТГ, смт Малинівка. Внаслідок обстрілу частково зруйнована виробнича будівля.

17:10 c. Москалівка Чугуївського р-н. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 4 будинки, господарчі споруди, автомобіль. Загинула 71-річна жінка.

17:25 Купʼянський р-н, с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано приватний будинок. Поранено 54-річного чоловіка, стан — важкий.

Агентство Телевидения Новости

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