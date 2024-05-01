Росіяни обстріляли з мінометів село Липці на Харківщині: загинула жінка

1 травня близько 16:10 російські військові обстріляли село Липці Харківського району. Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.

За попередніми даними, окупанти били по селу з міномета.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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