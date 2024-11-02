Росіяни поцілили по п’ятиповерхівці на Харківщині: троє постраждалих

1 листопада близько 21:00 війська рф завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. 44-річний чоловік та 74-річна жінка зазнали поранень. Ще в одного мешканця будинку – гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, удар по місту був завданий УМПБ Д-30 СН.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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