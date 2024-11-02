Росіяни поцілили по п’ятиповерхівці на Харківщині: троє постраждалих
1 листопада близько 21:00 війська рф завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. 44-річний чоловік та 74-річна жінка зазнали поранень. Ще в одного мешканця будинку – гостра реакція на стрес.
За попередніми даними, удар по місту був завданий УМПБ Д-30 СН.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).