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Росіяни скинули на ферму на Харківщині ФАБ-500: прокуратура показала наслідки

Росіяни скинули на ферму на Харківщині ФАБ-500: прокуратура показала наслідки

11 липня близько 5:10 зс рф завдала авіаційного удару по молочному комплексу у селі Глушківка Купʼянського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнали поранень троє співробітників – чоловіки віком 36, 44 та 45 років. Загинула худоба. Пошкоджено приміщення комплексу. За попередніми даними, ворог вдарив по селу ФАБ-500.

10 липня приблизно о 19:30 окупанти обстріляли селище Слатине Дергачівської ТГ. Загинула 60-річна жінка. 71-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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