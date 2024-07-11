Росіяни скинули на ферму на Харківщині ФАБ-500: прокуратура показала наслідки
11 липня близько 5:10 зс рф завдала авіаційного удару по молочному комплексу у селі Глушківка Купʼянського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зазнали поранень троє співробітників – чоловіки віком 36, 44 та 45 років. Загинула худоба. Пошкоджено приміщення комплексу. За попередніми даними, ворог вдарив по селу ФАБ-500.
10 липня приблизно о 19:30 окупанти обстріляли селище Слатине Дергачівської ТГ. Загинула 60-річна жінка. 71-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).