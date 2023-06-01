росіяни вбили 1 цивільного чоловіка та поранили жінку з Харківщини

Протягом доби росіяни вбили одного цивільного чоловіка, поранили жінку: на Харківщині слідчі зафіксували наслідки ворожих обстрілів Військові росії попередньо з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл населеного пункту. В результаті не сумісні з життям травми отримав 60-річний місцевий мешканець. Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні. Пошкоджень зазнали приватні будинки, торговельні павільйони на ринку та інші об’єкти. По смт Ківшарівка Куп’янського району окупанти нанесли удар керованою авіаційною бомбою. Влучили на територію місцевого стадіону. Пошкоджені сусідні будинки. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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