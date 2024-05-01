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Росіяни вбили у Золочеві чоловіка з невісткою: в поліції розповіли про наслідки обстрілу Харківщини

Росіяни вбили у Золочеві чоловіка з невісткою: в поліції розповіли про наслідки обстрілу Харківщини

Чоловік та його невістка загинули під час обстрілу селища Золочів на Харківщині 1 травня, ще вісім громадян зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Сьогодні вранці військові рф завдали авіаударів по центру селища. Внаслідок влучання ворожих УМПБ Д30 пошкоджені адмінбудівлі, приватні домоволодіння.

Загинуло двоє громадян, ще вісім були поранені: 11-річний хлопець, четверо чоловіків віком від 35 до 76 років та три жінки віком 41 до 74 років.

«Ірині було 38 років, вона їхала в машині, коли розпочалася ворожа атака на її рідний Золочів. За кермом був батько її чоловіка – Олександр, йому було 64. Коли по місту почали прилітати авіабомби, ці двоє цивільних якраз їхали повз епіцентр одного з вибухів. Разом загинули на місці. Трьома КАБами ворог вдарив по звичайних вулицях та площі», – розповів начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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