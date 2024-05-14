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14.05.2024 16:57
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Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці та гаражах у Харкові

Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці та гаражах у Харкові

Вдень 14 травня окупанти завдали кількох ударів по центральній частині Харкова: зафіксоване влучання в багатоповерхівку та гаражі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Інший удар – по гаражах, приблизно 10 з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Агентство Телевидения Новости

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