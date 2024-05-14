14.05.2024 16:57
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Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці та гаражах у Харкові
Вдень 14 травня окупанти завдали кількох ударів по центральній частині Харкова: зафіксоване влучання в багатоповерхівку та гаражі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих», – йдеться в повідомленні.
Інший удар – по гаражах, приблизно 10 з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка.
На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.