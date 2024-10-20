Росіяни втратили 17 одиниць техніки, намагаючись прорватися до річки Оскіл на Харківщині

На Харківщині противник здійснив ривок до річки Оскіл з метою захоплення переправи та розрізання плацдарму українських військ на лівому березі.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та десантниками 77 ОАеМБр дали відсіч механізованому штурму та завдали ворогу суттєвих втрат.

Знищено та пошкоджено 17 одиниць броньованої техніки окупантів.

Знищено:

БМП – 8 од. (Піщане, Кругляківка, Крохмальне) Танки – 3 од. (Колісниківка)

Пошкоджено:

БМП – 6 од. (Кругляківка)

Втрати особового складу:

200 – 21 ос.300 – 26 ос.

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