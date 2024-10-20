Росіяни втратили 17 одиниць техніки, намагаючись прорватися до річки Оскіл на Харківщині
На Харківщині противник здійснив ривок до річки Оскіл з метою захоплення переправи та розрізання плацдарму українських військ на лівому березі.
Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та десантниками 77 ОАеМБр дали відсіч механізованому штурму та завдали ворогу суттєвих втрат.
Знищено та пошкоджено 17 одиниць броньованої техніки окупантів.
Знищено:
БМП – 8 од. (Піщане, Кругляківка, Крохмальне) Танки – 3 од. (Колісниківка)
Пошкоджено:
БМП – 6 од. (Кругляківка)
Втрати особового складу:
200 – 21 ос.300 – 26 ос.