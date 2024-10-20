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Росіяни втратили 17 одиниць техніки, намагаючись прорватися до річки Оскіл на Харківщині

Росіяни втратили 17 одиниць техніки, намагаючись прорватися до річки Оскіл на Харківщині

На Харківщині противник здійснив ривок до річки Оскіл з метою захоплення переправи та розрізання плацдарму українських військ на лівому березі.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та десантниками 77 ОАеМБр дали відсіч механізованому штурму та завдали ворогу суттєвих втрат.

Знищено та пошкоджено 17 одиниць броньованої техніки окупантів.

Знищено:

БМП – 8 од. (Піщане, Кругляківка, Крохмальне) Танки – 3 од. (Колісниківка)

Пошкоджено:

БМП – 6 од. (Кругляківка)

Втрати особового складу:

200 – 21 ос.300 – 26 ос.

Агентство Телевидения Новости

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