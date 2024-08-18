Росіяни завдали авіаудару по Боровій та шість разів атакували біля Вовчанська й Липців

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 серпня. 907 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 88 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив 4679 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова Харківської області; Московське, Олександро-Калинове, Часів Яр, Курдюмівка, Михайлівка, Костянтинівка, Мирноград, Олександропіль, Зелене Поле, Мемрик, Шевченко, Водяне, Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка, Кам’янське на Запоріжжі; Одрадокам’янка на Херсонщині.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости