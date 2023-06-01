Минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка.

Увечері росіяни знову вдарили по смт Ківшарівка Куп’янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Без постраждалих.

Вчора близько 13:30 між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости