Російська армія вкотре обстріляла цивільні обʼєкти на Купʼянщині

Ввечері 6 листопада російські військовослужбовці з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок ворожого удару горів житловий будинок.

Також пошкоджено низку інших приватних домоволодінь, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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