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«Роскосмос» обходить міжнародні санкції через «Газпробманк»

«Роскосмос» обходить міжнародні санкції через «Газпробманк»

#ГУРінформує

▪️ Російська державна корпорація «Роскосмос» активізує розрахунки через «Газпромбанк». На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож «Роскосмос» та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його «недоторканість».

▪️ Загалом, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій «Роскосмос» розіслав у підпорядковані структури документ «Про організацію розрахунків в умовах санкцій». Він передбачає наступні заходи:

- Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;

- Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

- Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції

- Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації «Роскосмос».

Источник: https://t.me/DIUkraine/479

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