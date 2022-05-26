Россия спровоцировала тройной кризис

Мир столкнулся с тройным кризисом – продовольственным, топливным и финансовым – в результате российской агрессии против Украины, и больше всего пострадают от него самые бедные страны. Об этом предупредил руководитель ПРООН Ахим Штайнер во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет WSJ.

Война провоцирует повышение цен на продукты и топливо по всему миру. США и Европа в ответ на товарный шок поднимают процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. А из-за этого дорожают займы для развивающихся стран, которые набрались долгов во время пандемии коронавируса.

"Мы изо всех сил пытаемся реагировать в соответствии с масштабами кризиса. У многих развивающихся стран денег в копилке просто не осталось", — сказал Штайнер.

По его мнению, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Первой из них уже стала Шри-Ланка, которая не смогла расплатиться с долгами на фоне протестов и развала правительства.

"Трехглавая гидра энергоресурсов, продуктов и долгов" приведет к "краху семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", прогнозирует президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.

По оценке вице-председателя S&P Global Дэниела Ергина, нынешний энергетический кризис – наихудший со времен нефтяного шока 1970-х годов. В этот раз он одновременно охватил все три основных вида ископаемого топлива: нефть, природный газ и уголь.

Высокие цены на энергоносители подталкивают вверх и цены на продукты, потому что 70% их стоимости – это горючее, заявил Ергин.

"Если вы не экспортер, вам сильно ударит это сочетание цен на энергоносители и пищевые продукты", — предупредил он.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15149

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