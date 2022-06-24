Российский банк готовится отключать платежные карты клиентов

В связи с уходом из России компании, которая обеспечивает безопасность банковской сферы, Альфа-банк готовится к автоматическому отключению клиентских карт и переходу на наличный расчет.

Альфа-банк принял решение отключить платежные карты клиентов в связи с надвигающимися проблемами безопасности. Это связано с тем, что в рамках антивоенных санкций французская международная промышленная группа Thales полностью уходит из России.

Thales обеспечивает решениями безопасности 80% российских банков, включая Сбербанк и Альфа-банк.

Индивидуальные кредитные карты также остаются без защиты, поэтому Альфа-банк принял решение ограничить бесконтактную оплату и платежи в интернете.

Об этом свидетельствует аналитическая записка, которая оказалась в распоряжении редакции. В частности, в пункте 5 «Решение проблемы» дословно говорится:

«Обеспечить автоматическую блокировку пластиковых карт Клиентов, оборот по платежным картам которых за последние два месяца составляет более 200 тыс. рублей и/или на карточных счетах которых саккумулированы денежные средства в сумме, превышающей 100 тысю рублей».

Также источник в банке сообщил, что банк планирует переводить платежи в наличную форму. Кассы банков, как утверждается, будут обеспечены наличными, а своими платежными картами клиенты смогут пользоваться только в отделениях своих банков для обналичивания средств.

Источник: ghall.com.ua

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