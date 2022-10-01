Розстріл колони під Куп’янском стався у вересні, – СБУ

Служба безпеки України розслідує ще один воєнний злочин російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій «сірій зоні» між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп’янськом на Харківщині. Про це повідомив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.«

Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства», – заяявив Василь Малюк.

Співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян. Строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне.

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