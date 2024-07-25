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Розвідники ГУР визначили, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «Іскандерами»

Розвідники ГУР визначили, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «Іскандерами»

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 30 представників командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу зс рф, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

За даними розвідки, йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» проти українських цивільних.

ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими  ракетами на дальність у понад 500 км.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета «Іскандер-М» влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади зс рф розташоване у м. Шуя Івановської області.

До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «іскандер».

Повний список воєнних злочинців доступний за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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