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Шестеро людей зазнали травм внаслідок авіаобстрілу Харківського району

Шестеро людей зазнали травм внаслідок авіаобстрілу Харківського району

25 червня близько 16:45 війська рф завдали авіаударів по дачних будинках у селі Бобрівка Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атак травми різного ступеня тяжкості отримали шість людей: троє жінок віком 61, 86 та 41 років і троє чоловіків 46, 57 та 67 років.

Пошкоджено щонайменше 20 дачних домоволодінь, автомобілі, господарчі будівлі.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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