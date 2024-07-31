Синєгубов заявив про 40 випадків підпалу автомобілів військових у Харкові та області

У Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, встановлені зловмисники – переважно молодь віком від 12 до 18 років. Вони через Telegram-канали отримують повідомлення від спецслужб РФ, які пропонують за винагороду здійснити підпал того чи іншого об’єкта. За це обіцяють від 20 до 40 тис. грн.

«Звертаюсь до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах», – зазначив начальник ОВА.

Агентство Телевидения Новости