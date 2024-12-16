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Сирійці намагаються знайти своїх, раніше ув'язнених у катівнях, родичів після падіння режиму Асада — BILD

Сирійці намагаються знайти своїх, раніше увязнених у катівнях, родичів після падіння режиму Асада — BILD

Тюрма тортур у Седнаї стала символом звірств режиму Башара Асада. Тут виявлено сталевий прес, який, за твердженнями, використовувався для того, щоб розчавлювати ув'язнених до смерті. На дисплеї компресора цієї машини журналісти BILD виявили напис «GERMANY».

«У гнітючій атмосфері цієї кімнати ми, репортери BILD, стоїмо перед зеленим сталевим пресом. Хто виготовив цей верстат? Чи був він спеціально призначений для тортур? Відповідей немає. Однак одне відомо точно: цей апарат став інструментом нелюдської жорстокості», — пише журналіст BILD Себастіан Пренгель.

Після падіння режиму Башара Асада правозахисники і ті, хто вижив після тортур, розповіли про методи, які використовували тюремники, щоб знищувати ув'язнених.

Доктор Ясер Дарказанлі, який оглядав тіла жертв, поділився з BILD:

«Мучителі не знали жалю. Одним із методів було здавлювання людей до смерті. Іноді вони розчавлювали вже мертвих ув'язнених, щоб звільнити місце. Вони розколювали черепи бензопилами, знімали шкіру з тіл електричними щипцями. Жорстокість не знала меж».

Сьогодні в порожніх коридорах Седнаї чути крики відчаю. Родичі жертв продовжують шукати їх. Серед них журналісти зустріли Надію Дакак, яка вже 12 років розшукує свого сина Мохамеда. Востаннє вона бачила його 2012 року, коли його забрали додому для служби в армії. Відтоді — ні листів, ні дзвінків, жодних слідів.

Родичі приїжджають у Седнаю в пошуках хоч якоїсь інформації. Вони риються в старих архівах, сподіваючись знайти ім'я або слід. Але тюремники подбали про знищення багатьох слідів. Деякі тіла розчиняли в чанах із кислотою, щоб приховати докази.

У морзі однієї з лікарень Дамаска досі лежать тіла останніх жертв.

Джерело: https://t.me/znua_live/181380

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сирія

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