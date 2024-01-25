Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Окупанти з авіації обстріляли Земляний Яр, Зибине Чугуївського району; Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп’янського району.
Вчора близько 21:30 ворог обстріляв село Велика Рогань Харківського району.
Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості.
Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки, легкові автомобілі.
Близько 19:40 окупанти завдали удару КАБом по селу Вільхуватка Куп’янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила.
О 21:45 ворог обстріляв село Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено 2 складських приміщення. Без постраждалих.
ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.
Впродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків розмінували 7,9 га території, знищили 150 ВНП. Розмінування триває.