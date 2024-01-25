Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти з авіації обстріляли Земляний Яр, Зибине Чугуївського району; Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп’янського району.

Вчора близько 21:30 ворог обстріляв село Велика Рогань Харківського району.

Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості.

Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки, легкові автомобілі.

Близько 19:40 окупанти завдали удару КАБом по селу Вільхуватка Куп’янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила.

О 21:45 ворог обстріляв село Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено 2 складських приміщення. Без постраждалих.

ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.

Впродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків розмінували 7,9 га території, знищили 150 ВНП. Розмінування триває.

Агентство Телевидения Новости