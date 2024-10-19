Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано.

Близько 14-20 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, селище Золочів. Зафіксовано удар невстановленого ворожого БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає.

Звернувся за медичною допомогою 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні у селі Подоли Куп’янського району.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 289 людей (серед них 11 дітей).

Агентство Телевидения Новости