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Слобожанський напрямок: FPV-дрони нищать окупантів (відео)

Слобожанський напрямок: FPV-дрони нищать окупантів (відео)

На Слобожанському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 60-ї ОМБр знищила мінометний розрахунок окупантів.

Відео удару по особовому складу противника опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Підрозділ РУБпАК Vidar 60-ї ОМБр зафіксував присутність мінометного розрахунку на Слобожанському напрямку та понизив його ефективність за допомогою FPV-дрона», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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