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Служебный пес харьковской таможни нашел наркотики в машине

Лабрадор Ив Сен Лоран обнаружил нарушителя на таможенной границе.

Ночью на пропускном пункте "Гоптовка" во время таможенного досмотра автомобиля, который ехал в РФ, обнаружен тайник с веществом растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

Пассажир автомобиля, гражданин одной из южных республик, спрятал наркотики в отделении для мелких вещей, которое находится между передними сиденьями водителя и пассажира.

Несмотря на небольшое количество наркотического вещества, служебный лабрадор Ив Сен Лоран сработал мгновенно и нашел запрещенное вещество.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, определенных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

В отношении мужчины составлен протокол, вещество изъято.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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