Сьогодні річниця однієї з найбільш смертоносних атак окупантів – село Гроза
5 жовтня 2023 року ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза в Харківській області.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі.
59 мирних людей загинули: 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик.
Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини, зазначає Синєгубов.
У багатьох випадках ідентифікацію проводили за допомогою ДНК-тестів.
Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.
Встановлено особи двох навідників, які були знайомі з невинними жертвами.