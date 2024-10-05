Сьогодні річниця однієї з найбільш смертоносних атак окупантів – село Гроза

5 жовтня 2023 року ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза в Харківській області.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі.

59 мирних людей загинули: 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик.

Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини, зазначає Синєгубов.

У багатьох випадках ідентифікацію проводили за допомогою ДНК-тестів.

Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.

Встановлено особи двох навідників, які були знайомі з невинними жертвами.

Агентство Телевидения Новости