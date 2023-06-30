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Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки

Зокрема, список ворожих втрат доповнили:

▪️ 5 танків

▪️ 3 САУ «Гвоздика»

▪️ 2 зенітно-ракетні комплекси

▪️ 2 гаубиці Д-30

▪️ станція радіоелектронної боротьби

▪️ 16 броньовиків

▪️ 23 транспортні засоби

▪️ 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів

Крім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.

Нищимо окупантів до повної Перемоги!

Долучайся до команди ЦСО «А» СБУ – наближай Перемогу! Ми продовжуємо приймати заявки від тих, хто хоче потрапити до команди кращих із кращих!

Якщо ти вмотивований і впевнений у своїх силах – телефонуй за номером +38 067 401 66 05 або заповнюй анкету за посиланням bit.ly/3P4ioYU

Джерело: https://t.me/SBUkr/8813

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