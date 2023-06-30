Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки
Зокрема, список ворожих втрат доповнили:
▪️ 5 танків
▪️ 3 САУ «Гвоздика»
▪️ 2 зенітно-ракетні комплекси
▪️ 2 гаубиці Д-30
▪️ станція радіоелектронної боротьби
▪️ 16 броньовиків
▪️ 23 транспортні засоби
▪️ 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів
Крім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.
Нищимо окупантів до повної Перемоги!
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Джерело: https://t.me/SBUkr/8813