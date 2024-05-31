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США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження

США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження

Речник Президента України Сергій Никифоров підтвердив інформацію про те, що адміністрація Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території росії з використанням американської зброї. Але певні обмеження досі залишаються.

Про це Никифоров розповів у коментарі Guardian, пише Судово-юридична газета.

«Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам росії масово проникнути через кордон», — підкреслив Никифоров.

Так, ударів американською зброєю можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Білий дім наполягає, що його політика щодо заборони ударів більш глибоко на територію рф не змінилася. Україна все одно не зможе використовувати ракети ATACMS для атак об’єктів у російських регіонах, що не межують з Харківщиною.

Агентство Телевидения Новости

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