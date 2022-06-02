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Стало известно, из каких западных комплектующих собран российский тепловизор «Сыч-3»

Как рассказал и показал в очередном видео журналист «Инфокар» Павел Кащук, на российском тепловизоре «Сыч-3» от предприятия «ЦНИИ «Циклон»» оказались, уже привычно, критически важные иностранные комплектующие.

По сложившейся «печальной» традиции, одна из главных частей тепловизора – неохлаждающийся тепловой детектор, болометр, оказался французского производства – ULIS.

В то же время, в самой РФ традиционно позиционируют «Сыч-3» исключительно как российскую разработку. Хотя, по всей видимости, вся электроника собрана на западной элементной базе и только спаяна в РФ. При этом, пайка вызывает огромные вопросы качества и надежности прибора.

Стало известно, из каких западных комплектующих собран российский тепловизор «Сыч-3»

Стало известно, из каких западных комплектующих собран российский тепловизор «Сыч-3»

Стало известно, из каких западных комплектующих собран российский тепловизор «Сыч-3»

Источник: https://t.me/u_now/51433

Новости портала «Весь Харьков»

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