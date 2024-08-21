Стало відомо про смерть захисника з Харківщини, який понад 2,5 роки вважався зниклим без вісти

На війні з рф загинув житель Зміївської громади Олександр Міняйло Олександра. Зв’язок із захисником було втрачено у березні 2022 року і лише нещодавно підтвердилася загибель бійця під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

«Народився Олександр 21 червня 1986 року в селі Бутівка. Закінчивши Зміївську ЗОШ №2 вступив до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Після отримання вищої освіти пішов працювати у компанію «Вікна Модерн». Мав активну громадську позицію, займався спортом та грав за зміївську футбольну команду «Олімп», – розповіли в міській раді.

У 2014 році Олександр їде до Німеччини, де працював у будівельній компанії. У 2019 році після смерті матері повернувся до України та вступив до лав Територіальної оборони Зміївщини, а в 2020 році – до лав Збройних сил України. Після проходження курсів снайперів вступає до добровольчого батальйону «Айдар», що стримує окупантів під Волновахою.

У 2021 ріці Олександр на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного брав участь у спільних військових навчаннях України з країнами НАТО Rapid Trident-2021 («Швидкий тризуб»). У них беруть участь близько шести тисяч військовослужбовців із 15 країн світу.

Під час навчань українські та натовські військовослужбовці відпрацювали спільні дії під час штурму населеного пункту захопленого «терористами».

Олександр проявляє себе на високому рівні, викликаючи захоплення у міжнародних інструкторів, та дає коментарі не тільки українським, а й міжнародним телеканалам.

У ніч з 10 на 11 березня 2022 року Олександр востаннє зателефонував батькові. Повідомив, що вони намагалися прорватися до хлопців в «Азовсталь». Потрапили в оточення, розбилися на групи та будуть намагатися виходити. Це було востаннє, коли Олександр виходив на зв’язок.

Загинув старший солдат Міняйло Олександр, стрілець-снайпер штурмового відділення 1 штурмового взводу, 5 штурмової роти, в/ч А3488 під час інтенсивних бойових дій 11 березня 2022 року в районі смт Розівка, Пологівського району, Запорізької області.

Олександр Міняйло посмертно нагороджений нагрудним знаком Міністерства оборони України «За військову доблесть».

Агентство Телевидения Новости