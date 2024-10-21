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Стало відомо про загибель військового з Харківщини, який вважався зниклим безвісти

Стало відомо про загибель військового з Харківщини, який вважався зниклим безвісти

Житель селища Золочів на Харківщині, який зараз воює з окупантами, отримав сповіщення про загибель сина, який також захищав Україну.

Про це повідомили Золочівській селищній раді Харківської області.

Старший солдат Олександр Українець, навідник міномета мінометного взводу мінометної батареї, вважався зниклим безвісти з 2023 року.

«Пізніше в Харкові на Алеї Слави виявили його могилу. Після проведення ексгумації не залишилося сумнівів, що там похований – саме Олександр», – йдеться в повідомленні.

Захисник народився у селі Світличне в 1994 році, закінчив Удянську школу, працював в Золочеві на підприємстві.

Пройшов АТО, а після повномасштабного вторгнення воював у гарячих точках на Харківському напрямку. Загинув Герой поблизу н.п. Ольхівка 11 травня 2022 року.

За бажанням батька загиблого перепоховають на Алеї Героїв в селищі Золочів.

Агентство Телевидения Новости

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