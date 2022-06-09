Стамбульский пролёт зерновых каперов

Любая широкомасштабная война имеет свою собственную экономику, и затея с кровавой "спецоперацией" – не исключение. Режим Путина вкладывает в разрушения и убийства около 7 млрд.$ в сутки. Уже сожжено минимум 740 млрд.$. Конечно, есть множество сил в корумпированной кремлевской клике, для которых "невойна" – фантастический способ скрыть куда более серьезные цифры разграбления России. Жирные коты в окружении Шойгу потирают руки, наживаясь на смертях, ведь "спецоперация" все спишет.

Фактически суверенного фонда РФ больше нет, и даже сверхприбыли от экспорта нефти и газа только временно удерживают экономику на плаву в преддверии разрухи.

Оттого у путинцев сейчас каждая копейка на счету: им нужно всеми правдами и неправдами отбить хоть часть трат. В качестве одного из таких инструментов выступает государственное каперство.

Россия не только государство-террорист, творец геноцида, но ещё и мародер. Одним из источников покрытия своих преступных издержек оккупанты видят разграбление украинских территорий. Центральное место отведено краже украинского зерна, для чего налажены криминальные схемы. 7 июня Шойгу заявил о восстановлении возможности пустить поезда на шести железнодорожных участках между Таганрогом и оккупированным Крымом для вывоза грузов из Мариуполя, Бердянска и Херсона. Коллаборант Балицкий сообщил, что первый эшелон краденого мелитопольского зерна уже отправлен в Севастополь, и скоро поставки вырастут в сотни раз!

До этого ворованное украинское зерно возили в Крым фурами. Оттуда сухогрузами осуществляли перевалку в российские порты на Черном море. Здесь в Новороссийске или Ростове зерну выдаются поддельные документы. В Москве хорошо понимают, что краденое из порта назначения Херсон или Севастополь никто бы не брал, а вот экспорт из российских портов – другое дело. Для той же Турции данная схема выглядит довольно приемлемой, ведь внешне мародерство обставлено легально. В то же время в МИД Украины детально описали Анкаре суть недопустимого преступного зернового схематоза, и там вроде как должны понимать риски от соучастия в явной каперской деятельности.

На таком неблагоприятном фоне в Стамбуле произошла встреча глав МИД Турции и России. Ключевой вопрос переговоров – создание "зернового коридора" якобы для разблокировки экспорта 20 млн.тонн украинского зерна. Говорить об успехе подобного контакта трудно, ведь сама Украина не принимала участия во встрече. В Киеве дали четко понять: пока Украина не будет в безопасности никакое зерно никуда не пойдет. Именно Россия выступает единственной угрозой мировым поставкам продовольствия. Морской блокадой Украины она милитаризирует тему глобального голода, как ранее делала с энергетическим оружием.

Во-первых, Москва угрожает голодом 1,6 млрд. людей на планете, требуя снять санкции, наложенные за ее кровавое вторжение. Также российские каперы смогут легально сбыть украденное с украинских элеваторов зерно. Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель четко указали, что РФ ворует зерно для своей прибыли и подрывает экспортные возможности Украины с целью неприкрытого шантажа. Во-вторых, гарантии неиспользования разминирования портов для штурма Одессы, которые Лавров пообещал дать на встрече с Чавушоглу, выглядят лишь прикрытием для новых российских территориальных захватов. Как говорил Бисмарк: "Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе».

Закономерно, что стамбульское рандеву завершилось без какого-либо конструктива. Особенно это заметно по Сирии, где в районе Айн-Исса возле Ракки теперь вероятно прямое боевое столкновение турецких и российских контингентов. Лавров не только не смог прикрыть зерновое каперство, но ещё и поставил отношения с турками на грань опасной конфронтации.

Источник: https://t.me/sytosokrata/651

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