Станом на даний час у Харкові постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років – Синєгубов

Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районів Харкова травмовано 11 людей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід.

У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор – 2 будинки зруйновано. Також «прильот» був і в Київському районі, у промислову зону.

Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші – в середньому. Загинув 73-річний чоловік, зазначає Синєгубов.

Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.

Агентство Телевидения Новости