Столкновение BMW и Chevrolet на Гагарина: есть пострадавшие

Сегодня ночью около 03:00 на проспекте Гагарина, 201 столкнулись BMW X1 и Chevrolet Cruze: оба автомобиля от удара выбросило с проезжей части.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, травмы в результате ДТП получили водитель Chevrolet и его спутница.

По словам очевидцев, водитель BMW был в состоянии сильного алкогольного опьянения – с места аварии его также забирала «скорая».

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Агентство Телевидения Новости