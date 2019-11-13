Происшествия
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13.11.2019 15:15
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Столкновение мотоцикла и авто на Льва Ландау: мотоциклист в больнице

Столкновение мотоцикла и авто на Льва Ландау: мотоциклист в больнице

Накануне около 20:30 на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Халтурина столкнулись автомобиль ВАЗ и мотоцикл Shineray.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 45-летний водитель ВАЗ, двигаясь по проспекту Ландау, на регулируемом перекрестке при повороте на улицу Халтурина не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, двигавшемуся по проспекту Льва Ландау во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения 25-летний мотоциклист с переломами и ушибами был доставлен в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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