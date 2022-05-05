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Сводка британской разведки

Сводка британской разведки

Россия продолжает нападения на ключевые города – Одессу, Херсон и Мариуполь. Это намерение оккупантов полностью контролировать доступ к Черному морю, – пишет британская разведка.

● Захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, отметили в разведке.

● Наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45273

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