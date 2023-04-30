«Суттєві недоліки» у доповіді Amnesty International про ЗСУ

У доповіді Amnesty International про ЗСУ, яку першим розбив Центр стратегічних комунікацій, знайшли «суттєві недоліки»

Незалежні експерти перевірили торішню доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якій українських військовослужбовців звинуватили у порушенні законів війни. Її визнали неточною й недостатньо обґрунтованою.

Опісля виходу звіту Центр стратегічних комунікацій повідомляв, (https://t.me/spravdi/14977) що Amnesty International використали для підготовки скандального звіту свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях – а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском. Своєю чергою роспропаганда використала звіт (https://t.me/spravdi/14809) для поширення пропагандистських наративів.

В рецензії експертів йдеться, що доповідь «написана двозначною, неточною і в деяких відносинах сумнівною з юридичної точки зору» мовою. Також було розкритиковане формулювання, згідно з яким «багато чи більшість громадянських жертв війни загинули в результаті рішення України розмістити свої сили поблизу мирних жителів».

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▶️ Європейська правда напоминает, что в прошлый раз (12 августа 2022):

Финский филиал правозащитной организации Amnesty International потерял около 400 доноров после того, как организация опубликовала отчет с критикой ВСУ.

Об этом рассказал руководитель финского отделения Amnesty Франк Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTV Uutiset.

По его словам, на этой неделе количество людей, прекративших пожертвования, несколько выросло.

"Возможно, окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация обо всех августовских пожертвованиях", - сказал он.

Впрочем, по его словам, после обнародования спорного отчета также появились новые доноры.

Согласно сайту Amnesty, в Финляндии организация имеет около 40 000 доноров. Число прекративших донорство составляет около одного процента от всех жертвователей организации. Около 30 тысяч жертвователей ежемесячно поддерживают организацию.

Это не первый случай, когда доноры массово объявляют о прекращении пожертвований Amnesty. Однако на этот раз отток доноров самый большой, который Йоханссон встречал за свою 32-летнюю карьеру в Amnesty.

В прошлом доноры уходили, среди прочего, из-за позиции организации по проституции и наркополитике, а также заявления Amnesty о том, что Израиль проводит апартеид против палестинцев.

По словам Йоханссона, в отчете о ВСУ не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось, что Amnesty International осуждает военные действия России.

"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", - сказал он.

Напомним, ранее соучредитель шведского звена Amnesty International Пер Вестберг объявил, что уходит из организации из-за несогласия с отчетом о Вооруженных силах Украины.

В ЕС в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это Россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA, eurointegration.com.ua

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