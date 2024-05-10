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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 09 по 10 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 34 оперативних виїздів, з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 2 – виїзд на перевірку після обстрілу;

✅ 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж: чотири у Харківському районі області та одну у Київському районі м. Харкова.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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