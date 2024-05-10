Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 09 по 10 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 34 оперативних виїздів, з яких:
✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;
✅ 2 – виїзд на перевірку після обстрілу;
✅ 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
✅ 5 – на допомогу населенню;
✅ 5 – інші виїзди.
● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж: чотири у Харківському районі області та одну у Київському районі м. Харкова.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV