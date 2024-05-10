Хроніка падіння путінської росії

На тлі фактично 25-річного правління путіна можна наочно побачити хронологію падіння самої росії, яка з «молодої та перспективної демократії» на початку 2000-х скотилася до країни-ізгоя.

З огляду на те, що до цієї теми весь світ повернеться (у гіршому випадку) в 2030-му, у кращому – під час смерті путіна, – варто нагадати як відбувалося це падіння.

● 31 грудня 1999 року: Тодішній президент рф Єльцин оголошує про свою відставку і призначає прем’єр-міністра путіна (він став їм чотирма місяцями раніше), виконуючим обов’язки президента.

● 7 травня 2000 року: Після перемоги на виборах, набравши (немислимо малі з позиції сьогодення) близько 52% голосів, путін вступає на свій перший, тоді ще 4-річний термін.

● 11 травня 2000 року: Силовики «кошмарять» НТВ, популярну тоді телекомпанію, яка критикує кремль. Це був перший залп путіна у боротьбі з незалежними ЗМІ.

● 12 серпня 2000 року: Атомний підводний човен «Курськ» тоне у Баренцевому морі. путін після зустрічі з дружинами загиблих моряків називає їх «п’ятидоларовими шлюхами».

● 23 жовтня 2002 року: бойовики беруть у заручники близько 850 осіб у московському театрі під час мюзиклу «Норд-Ост». Через три дні російські силовики закачують до театру невідомий газ, вбивши щонайменше 130 заручників разом із терористами. путін переконує, що «ця спецоперація врятувала сотні життів».

● 25 жовтня 2003 року: Михайло Ходорковський, найбагатша людина росії та (як тоді вважалося) потенційний суперник путіна, заарештований і засуджений до 10 років в’язниці. Його нафтова компанія «ЮКОС» ліквідується, а більшість її активів переходить до путінської «Роснафти».

● 14 березня 2004 року: путіна обрано на другий президентський термін вже з «нормальним» результатом понад 71%.

● 1 вересня 2004 року: бойовики захоплюють заручників у школі в місті Беслан. Під час штурму внаслідок хаотичних вибухів і перестрілки гинуть понад 300 людей. путін звинувачує місцеву владу і оголошує, що «тепер губернатори призначатимуться москвою».

● 8 березня 2005 року: ФСБ вистежує і вбиває законно обраного президента Чеченської Республіки Ічкерія Аслана Масхадова. Ще як прем’єр-міністр, путін був головним промоутером Другої російсько-чеченської війни та насадження окупованій республіці кадировського режиму.

● 25 квітня 2005 року: путін називає розпад СРСР «найбільшою геополітичною катастрофою століття».

● 23 листопада 2006 року: В Лондоні помирає колишній полковник ФСБ і політичний емігрант Олександр Литвиненко, отруєний радіоактивним полонієм. Сліди злочину ведуть до кремля.

● 10 лютого 2007 року: У промові на Мюнхенській конференції путін фактично оголошує нову «холодну війну» Заходу.

● 8 травня 2008 року: Згідно з конституцією, путін не може балотуватися на третій термін поспіль. Тому він визначає наступником на посаді Медведєва, але фактично залишається «самодержцем».

● 8-12 серпня 2008 року: росія веде війну з Грузією, отримавши повний контроль над Абхазією та Цхінвальським Регіоном (Південна Осетія).

● 4 березня 2012 року: путін обраний на 3-й президентський термін, який тепер становить 6 років відповідно до запропонованих ним же змін до конституції. Багатотисячні протести на Болотній площі перед голосуванням та напередодні інавгурації призводять до ухвалення диктаторських законів.

● 6 червня 2013 року: путін оголошує, що він та його дружина Людмила розлучаються. (Що не завадить йому потім розповідати про «сімейні цінності».)

● 7 лютого 2014 року: путін відкриває зимову Олімпіаду в Сочі, дорогий піар-проєкт, який завершиться масштабною ганьбою усього російського спорту через допінговий скандал, в якому безпосередню участь брали державні установи рф.

● 18 березня 2014 року: росія окупує український Крим. На півострові швидко проводиться псевдореферендум за приєднання до рф. Через рік путін зізнається, що спланував анексію заздалегідь.

● Квітень 2014 року: На сході України розпочинаються бої з путінськими «ихтамнетами». путін створює так звані народні республіки.

● 17 липня 2014 року: російський ЗРК «Бук» збиває в небі над Донбасом літак компанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс МН17, внаслідок чого загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

● 27 лютого 2015 року: Бориса Нємцова, одного з лідерів російської опозиції, який працював над доповіддю про російських військових на сході України, застрелено на мосту поряд з кремлем.

● 30 вересня 2015 року: росія завдала нищівних авіаударів по Сирії, які путін називає «необхідними для знищення терористичних угруповань». Це допомагає диктатору Сирії Башару Асаду, давньому союзнику рф, залишитися при владі.

● 4 березня 2018 року: В Солсбері отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка. Британське слідство виходить на слід російських агентів Олександра Мішкіна та Анатолія Чепіги.

● 15 травня 2018 року: путін відкриває 18-кілометровий міст із росії до окупованого Криму.

● 1 липня 2020 року: «Референдум» схвалює запропоновані путіним зміни до конституції, що обнуляють його попередні президентські терміни.

● 20 серпня 2020 року: Ще одного лідера опозиції Олексія Навального отруюють співробітники ФСБ. Після повернення до росії з Німеччини, де він проходив лікування, його заарештують, визнають винним за кількома звинуваченнями та засудять до 19 років позбавлення волі. Політик помре у сибірській колонії напередодні президентських виборів 2024 року.

● Липень 2021 року: путін публікує статтю про «історичну єдність» росії та України, яку називають ідеологічним провісником початку повномасштабної війни.

● 24 лютого 2022 року: З російського вторгнення починається повномасштабна війна з Україною, яку путін називає «спеціальною військовою операцією, необхідною для забезпечення безпеки росії».

● 4 березня 2022 року: путін підписує закон, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі за «поширення фейків проти армії».

● 30 вересня 2022 року: путін підписав «договори про входження до складу рф нових суб’єктів» – окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

● 17 березня 2023 року: Міжнародний кримінальний суд звинувачує путіна у воєнних злочинах і видає ордер на його арешт.

● 23 червня 2023 року: Ватажок найманців «Вагнер» Пригожин захоплює штаб Південного військового округу і наступає на москву. Повстання припиняється наступного дня, але підриває імідж путіна. Невдовзі Пригожин загине в загадковій авіакатастрофі.

● 17 березня 2024 року: путін отримує п’ятий термін на «президентських виборах».

● 22 березня 2024 року: Джихадисти влаштовують теракт в «Крокус Сіті Хол». Загинули 144 особи. Відповідальність бере на себе «ІДІЛ-Х». Заарештовані громадяни Таджикистану, але путін заявив, що «напад був організований Україною».

● 7 травня 2024 року: путін починає шестирічний президентський термін. Які нові криваві віхи для росії та світу він принесе, залишається тільки здогадуватись.

Джерело: spravdi.gov.ua

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