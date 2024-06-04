Техногенні катастрофи – це тактика війни росії. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

В ніч на 1 червня ворог атакував ракетами Х-101 ДніпроГЕС у Запоріжжі.

▶️ ДніпроГЕС – одна з найбільших гідроелектростанцій у світі, важливий цивільний об’єкт критичної інфраструктури.

▶️ Внаслідок терористичної атаки росії ДніпроГЕС отримала серйозні пошкодження. Було тимчасово перекрито рух греблею, яка сполучає правобережну і лівобережну частини міста Запоріжжя.

▶️ Це вже не перша атака ворога по ДніпроГЕС, попередня була у березні цього року. росіяни цілеспрямовано атакують цивільний об’єкт.

▶️ Рік тому окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення низки населених пунктів. Техногенні катастрофи – це тактика війни росії.

▶️ З початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили понад 110 ракет по всіх українських ГЕС і гідроакумулювальних станціях. Лише 1 червня 2024 року рф завдала ударів по енергооб'єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Джерело: https://t.me/spravdi/39074

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