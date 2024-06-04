Техногенні катастрофи – це тактика війни росії. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
В ніч на 1 червня ворог атакував ракетами Х-101 ДніпроГЕС у Запоріжжі.
▶️ ДніпроГЕС – одна з найбільших гідроелектростанцій у світі, важливий цивільний об’єкт критичної інфраструктури.
▶️ Внаслідок терористичної атаки росії ДніпроГЕС отримала серйозні пошкодження. Було тимчасово перекрито рух греблею, яка сполучає правобережну і лівобережну частини міста Запоріжжя.
▶️ Це вже не перша атака ворога по ДніпроГЕС, попередня була у березні цього року. росіяни цілеспрямовано атакують цивільний об’єкт.
▶️ Рік тому окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення низки населених пунктів. Техногенні катастрофи – це тактика війни росії.
▶️ З початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили понад 110 ракет по всіх українських ГЕС і гідроакумулювальних станціях. Лише 1 червня 2024 року рф завдала ударів по енергооб'єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Джерело: https://t.me/spravdi/39074