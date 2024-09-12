Теракт 11 вересня у США згуртував світ у боротьбі з терористичними режимами

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

23 роки тому терористи Аль-Каїди вчинили криваву атаку на Всесвітній торговельний центр та інші об’єкти у США.

▶️ 11 вересня 2001 року світ опинився у новій реальності. Довелося усвідомити масштаб загрози, яка походить від фанатиків, що зневажають засади цивілізованого співіснування.

▶️ Загроза тероризму – глобальна, і жодна держава не в змозі впоратися з нею самотужки. Навіть США вперше в історії активували статтю 5 Вашингтонського договору і звернулися за підтримкою до НАТО.

▶️ За ці два десятиліття вдалося досягти визначних успіхів у боротьбі з міжнародним тероризмом: розгромлені Аль-Каїда та ІДІЛ.

▶️ На жаль, глобальна боротьба з тероризмом стала також приводом для легітимації авторитарних і агресивних політичних режимів, які вибілювали свою репутацію, як «борці з тероризмом». Також вони стали записувати в «терористи» всіх своїх опонентів.

▶️ Ще більшою загрозою, ніж міжнародні терористичні організації, виявився терористичний політичний режим, який контролює величезну територію з людськими, технологічними і природними ресурсами, і здатен вдаватися до ядерного тероризму.

Джерело: https://t.me/spravdi/41479

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