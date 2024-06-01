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Толпа пропалестинских активистов захватила Бруклинский музей, многие арестованы

Толпа пропалестинских активистов захватила Бруклинский музей, многие арестованы

Толпа участников антиизраильской манифестации в пятницу, 31 мая, ворвалась в Бруклинский музей, устроив “лагерь” в помещениях музея и нанеся ущерб произведениям искусства, пишет сайт издания New York Post.

По данным полиции и администрации музея, в акции участвовали около 1000 человек. Для проникновения в здание они использовали альпинистское снаряжение. Несколько протестующих повесили над фасадом здания музея гигантский баннер с надписью “Освободите Палестину от геноцида”.

Демонстранты напали на охранников музея. Произошли столкновения с полицией. Многие нарушители порядка были арестованы, некоторые из них пострадали.

По данным NYP, акция могла быть организована группой “Within Our Lifetime”, которая накануне призывала сторонников в соцсетях “затопить Бруклинский музей за Газу”, захватить его и удерживать, требуя прекратить “американо-израильский геноцид”.

Джерело: nigroll.com

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