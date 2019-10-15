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15.10.2019 18:22
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Три тысячи эвакуированных: лжеминеры снова принялись за учебные заведения

Волна псевдоминирований, которая началась еще во время второго тура президентских выборов - продолжается до сих пор. Звонки, сообщения и электронные письма о взрывчатке приходят чуть ли не ежедневно, в них говорится о минировании десятков, а то и сотен объектов. Полицейским приходится осматривать учебные заведения, торговые центры, жилые дома и вокзалы с аэропортом. К счастью, ни одно сообщение пока не подтвердилось, но это не отменяет того, что каждый выезд силовиков обходится государству в десятки тысяч гривен. Сегодня, например, полицейские искали взрывчатку в пяти учебных заведениях. Это лицей на улице Велозаводской, две гимназии на улице Культуры и Космонавтов, а также школы на Целиноградской и Балакирева.

Юлия Цвитикова, зам. директора по учебно-воспитательной работе лицея №161

Приехала патрульная служба, ребята сообщили о том, что поступил вызов на службу 102 о заминировании лицея, дети были эвакуированы. Вызваны все службы, оказалось ложный вызов.

А вот в общеобразовательной школе номер 22 занятия пришлось прервать на четвертом уроке. Руководство заведения сообщило, что были срочно эвакуированы более трехсот учеников. Причем наименьшим - первоклашкам и второклассникам сказали, что они просто отправляются на прогулку, дабы не травмировать психику детей.

Ученицы 11 класса ООШ I-III ст. №22

Где-то в час дня, по-моему, где-то в 12 в час. Директор просто зашел и сказал, что надо выйти всем. Не паникуйте, нам нужно выйти.

В течение дня полицейские проверяли помещения и прилегающую территорию учебных заведений.

 

Агентство Телевидения Новости

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