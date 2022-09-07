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Триває розбирання завалів в зруйнованій ракетою 5-поверхівці в центрі Харкова

Триває розбирання завалів в зруйнованій ракетою 5-поверхівці в центрі Харкова

Сьогодні, 7 вересня, були продовжені аварійно-рятувальні роботи на зруйнованому вчора рашистською ракетою 5-типоверховому житловому будинку у Київському районі Харкова.

На місці події працювало 9 одиниць рятувальної і інженерної техніки та близько 50 осіб особового складу ДСНС.

Рятувальники розбирали завали та скидали аварійні будівельні конструкції, а також розчищали прилеглу територію від будівельного сміття.

Агентство Телевидения Новости

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