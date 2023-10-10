Троє травмованих, серед яких поліцейський: наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини

10 жовтня приблизно о 8 ранку ворог завдав ракетний удар по смт Великий Бурлук. За попередніми даними, це була ракета С-300.

Удар прийшов на центр населеного пункту. В черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Поранено двох жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости