Трое пострадавших: на Новых домах грузовик столкнулся с маршруткой

Нина, продавец:

Рано дуже було, где-то в 06:30. Поліції було багато.

Последствия утренней аварии с участием автобуса 102-го маршрута и грузовика все еще ликвидируют. Работники строительной компании, которой принадлежит КамАЗ, проверяют состояние автомобиля и собирают от него обломки, говорят, водитель не пострадал, отделался лишь шоком. Сейчас же, по словам Николая, он поехал пройти экспертизу на наличие алкоголя.

Николай, товарищ водителя грузовика:

Автобус выскочил. Наш автомобиль КамАЗ двигался по проспекту Льва Ландау, а автобус выскочил с улицы Олимпийской. Ударил автомобиль КамАЗ в заднюю часть, уже этот проезжал, и он его ударил.

От удара КамАЗ въехал в столб, а автобус затормозил посреди перекрестка.

В то же время на официальной странице харьковского горсовета сообщили, что по предварительной информации, именно грузовик ехал на красный свет светофора и не пропустил автобус.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Потому как в результате аварии травмировались трое пассажиров маршрутки. Двум, по словам Виктора Забашты, понадобилась госпитализация, а еще один травмированный 28-летний мужчина от нее отказался.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Всі були тверезі. Було оглянуто 5 чоловік, двоє з них з незначними травмами - це забої м’яких тканин, чоловіків 51 та 63 років доправлено до лікарні швидкої допомоги.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о квалификации события.

Всего же за выходные, по словам пресс-секретаря Харьковских патрульных Дмитрия Гайдука, было обработано более тысячи вызовов на спецлинию 102.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.:

Виїхали на 21 дорожньо-транспортну пригоду, з яких 3 з травмованими. Також патрульні поліцейські склали 980 постанов за порушення правил дорожнього руху.

Кроме того, на управлении автомобилем в состоянии опьянения патрульные поймали 24 водителя.

Агентство Телевидения Новости