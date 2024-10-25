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Тропічний шторм Трамі вирує на Філіппінах: вже 65 загиблих

Тропічний шторм Трамі вирує на Філіппінах: вже 65 загиблих

На Філіппінах кількість загиблих через повені та зсуви, викликані тропічним штормом Трамі, зросла до 65 людей.

Про це повідомляє Associated Press у п’ятницю, 25 жовтня, пише Кореспондент.  

Більшість випадків загибелі людей зафіксували у Бікільському регіоні на півдні Лусона – найбільшого острова архіпелагу.

Шторм тією чи іншою мірою торкнувся понад 2,6 млн осіб, з яких близько 320 тисяч були змушені залишити своє житло.  

За останніми даними, центр шторму знаходиться приблизно за 125 км на захід від провінції Ла-Уніон на північному заході Лусона. Максимальна швидкість вітру у зоні дії шторму становить 95 км/год, пориви вітру досягають 115 км/год.   Шторм рухається у північно-західному напрямку.

За прогнозами синоптиків, якщо він не змінить траєкторію, то 27 жовтня може досягти В’єтнаму. Після цього шторм може повернутися на Філіппіни наступного тижня.

Агентство Телевидения Новости

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