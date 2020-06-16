Происшествия
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16.06.2020 17:14
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Труп в харьковской многоэтажке: на теле умершего следы от инъекций

Труп в харьковской многоэтажке: на теле умершего следы от инъекций

Сегодня в Слободской отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в подъезде дома на улице Аскольдовской обнаружен мужчина без признаков жизни.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на теле умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил следы от инъекций. Для установления причины смерти тело мужчины направлено в морг для проведения экспертизы. Сейчас его личность устанавливается.

О происшествии пишут и в соцсетях.

"По адресу Аскольдовская, 6 на пролете 3-4 этажа умер парень лет 28, заходил в подъезд с двумя парнями. Шли с аптеки, что дальше случилось, неизвестно, но парень умер", - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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