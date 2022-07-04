Турецька митниця затримала російське судно з українським зерном

Митні органи Туреччини затримали російське вантажне судно з зерном, яке росія намагалася незаконно вивести з України. Про повідомив у неділю посол України в Туреччині.

“Ми повністю співпрацюємо. Судно зараз стоїть біля входу в порт, воно затримане митними органами Туреччини“, – сказав посол Василь Боднар в ефірі Українського національного телебачення.

Боднар зазначив, що долю корабля вирішить нарада слідчих у понеділок.

Источник: gsminfo.com.ua

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