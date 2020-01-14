В аэропорту Харькова собрались иранцы с цветами

В аэропорту Харькова иранцы, проживающие в городе, почтили память жертв авиакатастрофы, которая произошла 8 января в Иране из-за того, что самолет МАУ был сбит ракетой. Об этом сообщили в группе «Iranianukraine» в Instagram.

Почтить память соотечественников и жителей других стран в харьковский аэропорт пришли около 20 иранцев.

Они принесли цветы и фотографии, флаги Украины и Ирана, а также зажгли свечи.

Агентство Телевидения Новости