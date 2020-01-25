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В Афганистане в вертолет попала ракета: двое украинцев ранены

В Афганистане в вертолет попала ракета: двое украинцев ранены

На юге Афганистана в военный вертолет Ми-8МТВ-1, принадлежащий молдавской авиакомпании, днем 25 января попала ракета.

По данным молдавского телеканала TV8, в Национальном органе гражданской авиации Молдовы сообщили, что вертолет не был сильно поврежден, а двое членов экипажа - граждане Украины - легко ранены.

Фотографии поврежденного воздушного судна опубликовало Министерство обороны Афганистана.

Другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже, подобрал украинцев после инцидента.

Молдавские авиационные власти утверждают, что ракета попала в тот момент, когда вертолет находился на земле.

По сведениям ведомства, он перевозил продукты.

Напомним, в сентябре 2018 года на базе афганских вооруженных сил разбился вертолет Ми-8МТВ с регистрационным номером ER-MHR, который принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.

На борту вертолета был украинский экипаж, погибли командир воздушного судна Георгий Зайцев и второй пилот Александр Кухаренко.

 

Агентство Телевидения Новости

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