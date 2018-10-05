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В авиакатастрофе погиб прокурор по делу Скрипалей

В авиакатастрофе погиб прокурор по делу Скрипалей

В среду, 3 октября, в районе города Кострома (РФ) потерпел крушение вертолет AS-350, погибли три человека. Как выяснили журналисты «Фразы», одним из погибших оказался замгенпрокурора РФ, координировавший расследование наиболее резонансных уголовных дел.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, погибший в результате крушения вертолета заместитель Генерального прокурора РФ Саак Карапетян ‒ координировал следствие по уголовным делам, имеющих значительный общественный резонанс. Сообщается, что в список таких уголовных производств входит и так называемое «дело Скрипалей» ‒ расследование покушения на гражданку РФ Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери.

Следственным комитетом РФ опубликовано видео с места авиакатастрофы.

 

Источник: http://fraza.ua

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